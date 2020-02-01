Gelirler rekora yetişemedi

Rusya ile 2015'te yaşanan uçak krizinden en büyük darbeyi yiyen turizm sektörü, 5 yılın ardından turist rekorları ile 2014 gelirlerine ulaşmayı başardı. 2019 yılında 51.7 milyon turisti ağırlayan sektör 34.5 milyar dolarlık gelir elde ederken, turistlerin kişi başı harcaması ise 666 dolar oldu.

Kriz öncesi sektörün zirve yıllarından bir olan 2014 rakamlarına bakıldığında ise turist sayısı ve gelir açısından dramatik bir tablo ortaya çıkıyor. 5 yıl öncesine göre 10 milyon daha fazla turisti ağırlayan sektör, kişi başı harcamalarda hâlâ 2014'ün yüzde 24 gerisinde. 2014 yılında 828 dolar olan turistin ortalama kişi başı harcaması 2019'da 666 dolara kadar düşmüş durumda. Türkiye'de 162 dolar daha ucuza tatil yapan yabancı turistin 2020'de de yeni bir rekora imza atması bekleniyor.

DİPTEN DÖNÜŞ BAŞLADI

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından açıklanan 2019 verileri turizm sektörünün bir kırılma dönemini geride bıraktığına işaret ediyor. Kriz sonrası ilk yılı yerli turistin desteğiyle kapatan sektör, Rus ve Avrupalı turistlerin son 2 yıldır 1 milyonun üzerindeki artışı ile kişi sayısında toparlanmanın da ötesine geçerek 2019'da yaklaşık yüzde 12'lik büyüme ile rekorlara imza attı. Gelirlerini 5 yıl aradan sonra yüzde 17 artırarak 34.5 milyar dolara taşıyan turizmciler, tarihinin en yüksek gelir rakamına ulaştı. Bu noktada, daha fazla turist daha ucuz fiyat sarmalına giren sektörde kişi başı harcamalar da bir kırılmaya işaret ediyor. 2014 yılındaki 828 dolarlık kişi başı harcama seviyesinde yıldan yıla kademeli bir düşüşe geçen turizmde 2019 itibarıyla dipten dönüş başladı. Sektörde 2018'de 647 dolar olan kişi başı harcama dip seviye olarak hayata geçerken, 2019'da turistlerin kişi başına ortalama harcaması 19 dolar artarak 666 dolara ulaştı.

RUSLAR 7 MİLYONU AŞTI

Gelen turist profiline bakıldığında ise 45 milyon 58 bin 286 yabancı ziyaretçiyi ağırlayan sektör, 6.6 milyon gurbetçiye de ev sahipliği yaptı. En büyük pazar olan Rusya, yüzde 17.65 artış ve 7 milyon 17 bin 657 ziyaretçi ile en çok turist gönderen ülke oldu. Rusya'yı 5 milyon 27 bin kişi ile Almanya izlerken, Bulgaristan 2.7 milyon ziyaretçi ile üçüncü oldu. İngiltere dördüncü, İran ise en çok turist gönderen beşinci ülke olurken, İstanbul 14.9 milyon, Antalya 14.6 milyon, Edirne 4.3 milyon turisti ağırladı.

Turizmci rekora Avrupa farka imza attı

Otel dolulukları ve oda fiyatlarına bakıldığında ise çıkışa geçen sektörün Avrupa ortalamalarının oldukça gerisinde kaldığı gözleniyor. Sektör burada son 3 yılın zirvesine çıkmasına rağmen, Avrupa ile farkı kapatamadı. Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) tarafından açıklanan verilere göre, 2019 yılı dolulukları bir önceki yıla göre yüzde 2.4 artarak yüzde 67.6 oldu. Ortalama oda bedeli yüzde 10.4 artışla 77.4 Euro'ya, oda başı elde edilen gelir yüzde 13 artışla 52.3 Euro'ya yükseldi. 2019 yıl sonu itibarıyla 27 Avrupa ülkesi ortalama doluluk oranı ise yüzde 72.2, oda fiyatı 113.3 Euro, oda başı elde edilen gelir 81.9 Euro oldu.