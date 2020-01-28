Genç girişimciler ‘sözleşmeli üretim modeline’ geçti

Genç girişimciler Serdar Alka ve Nevzat Alakuştekin, kiraladıkları tarlaların sürümünü gerçekleştirip ekime hazır hale getirdikten sonra Bingöl Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ile alım garantili olarak sözleşmeli üretim modeli konusunda anlaştı.

Üretim masraflarının bir kısmının Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği tarafından karşılanacağı sözleşmeli modelle ilgili genç girişimciler, Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır’ı ziyaret ederek üretim modeli hakkında bilgi verip destek istedi.

“BU MODELİ DESTEKLEYECEĞİZ”

Kooperatif, birlikte yönetim ve imece gibi her türlü üretim faaliyetleri destekleyeceklerini belirten Bingöl Tarım İl Müdürü Bahadır; “Kooperatif, iş birliği ve birlikte yönetim gibi imece usulü faaliyet konularını Bakanlığımız ve İl Müdürlüğü olarak önemsiyoruz.

Tarım arazilerimizin küçüldüğü ve ekonomik büyüklükten uzaklaştığı bu dönemde birim alandan daha az masraf ve girdi ile daha fazla verim ve gelirin sağlanacağı bu sistemi sonuna kadar destekliyorum. İnanıyorum ki bu girişim diğer üreticilerimize de örnek olacaktır.

İl Müdürlüğü olarak ben ve çalışma arkadaşlarım bu örnek modeli hem teknik hem de tohum tedariki noktasında destekleyeceğiz. Bu süreçte özellikle ilimiz kaba yem ihtiyacının karşılanması açısından 2020 üretim sezonu için bakanlık merkez bütçesinden, İl Özel İdaresinden ve ayrıca DAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından yem bitkisi Tohumu (silajlık mısır, yonca, fiğ ve korunga) tedariki noktasında bütün hazırlıklarımızı tamamladık” diye konuştu.

YÜZDE 50 TOHUM DESTEĞİ

Üreticilere hibe kapsamında tohum desteği de sunacaklarını aktaran Bingöl Tarım ve Orman İl Müdürü Burhan Bahadır; “Bu kapsamda da hem Bingöllü üreticilerimize hem de genç girişimcilerimize yüzde 50 hibe ile tohum tedariki noktasında sonuna kadar destek olacağız. Bu girişimin ilimiz hayvancılığının gelişmesi için örnek bir üretici modeli oluşturacağına inanıyorum.

Bu bağlamda Genç Üreticilerimizi kutluyorum ve kendilerine teşekkür ediyorum. Bu sadece bir üretim modeli değil aynı zamanda bir farkındalık modelidir. Bunun yaygınlaşması için teknik personellerimiz bu üretim alanına ayrı bir özen ve ihtimam gösterecekler sürekli sahada olup bu girişimciliği sadece tohumla değil teknik yardımlarla da destekleyeceğiz” ifadeleri kullandı.

“BÖLGEDE SÖZLEŞMELİ ÜRETİM MODELİNE GEÇEN İLK ÜRETİCİLERİZ”

Yaklaşık 10 yıldır çiftçilik yaptığını ifade eden Serdar Alka, “Daha önceki mesleğim şoförlüktü ancak şoförlük maaşıyla geçinemediğim için 2010 yılında çiftçilik yapmaya karar verdim. Daha önce 5-10 dönümlük arazilerde tarım yapıyorduk sonra Bingöl’de tarımsal alanda çok fazla bir girişim faaliyetleri olmadığı için ve bir arkadaşımla sözleşmeli üretim modeline geçmeye karar verdik.

Geçen sene 350’ye dönüm araziye ekim yaptık ancak maddi sıkıntılardan dolayı çok fazla bir kar elde edemedik ancak masraflarımızı karşıladık. Bölgede sözleşmeli üretim modeline geçen ilk üreticileriz. Bu sene biraz daha büyütme kararı aldık. İki üç köyün arazilerini kiralayarak arazileri aldık. Bu girişimimizin maliyeti yaklaşıl 200 bin lira civarında” diye konuştu.