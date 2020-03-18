Gençler 11 bin dolarlık solunum cihazını 1 dolara üretti, şirket davayla tehdit etti

Corona virüsü salgınının Çin’den sonra en ağır etkilediği ülke olan İtalya’da solunum cihazı yetersizliğine çözüm geliştiren gençlere, solunum cihazı üreten şirketten tehdit geldi.

Theverge.com’un aktardığına göre, İtalya’da bir hastane corona virüsü tedavisinde kritik olan solunum cihazı tedarik ettiği şirketten “zamanında temin edemeyiz” yanıtı aldı. Bunun üzerine Cristian Fracassi ve Alessandro Ramaioli adlı iki genç, 3D yazıcı ile cihazın kopyasını üretmek üzere şirkete başvurdu.

Ancak Bussiness Insider İtalya’nın aktardığına göre şirket, patent hakkını gerekçe göstererek izin vermedi ve gençleri dava açmakla tehdit etti.

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TEHDİDE RAĞMEN ÜRETTİLER

Tehdide rağmen iki genç, şirketin 11 bin dolara sattığı solunum cihazlarını 3D yazıcı ile yaklaşık 1 dolar maliyetle üretti.

Gençlerin ürettiği cihazlar, 14 Mart itibarıyla 10 corona virüsü taşıyan hastada kullanıldı.

Gençlerde Fracassi, Facebook hesabından “Hastaların hayati tehlikesi vardı ve biz de harekete geçtik. Kâr amacımız yok, tasarım ve ürünleri ihtiyacın dışında kullanmayacağız” yazdı.

İtalya’da corona virüsü vaka sayısı 31 bin 500’ü, ölü sayısı 2 bin 500’ü aşmış durumda. Ülkede ciddi düzeyde tıbbı ekipman eksikliği yaşandığı belirtiliyor.