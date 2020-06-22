Gençlerden esnek çalışmaya ‘katı’ tepki!

Uğur AKAGÜNDÜZ Uğur ENÇ İsmail AKIN Evren DEMİRDAŞ Kemal ATLAN

Çok tartışılan kıdem tazminatı düzenlemesinin ardından esnek çalışma modeli de bu hafta Meclis’e geliyor. Kanunun 20 yaşın altındakilerin ve 50 yaşın üstündekilerin sözleşmeli çalıştırılmasının önünü açması bekleniyor. 25 yaşından küçükler ayda 10 günden az çalışırsa (ayın yarısı) sigorta yatırma zorunluluğu olmayacak.

Edirne'de yaşayan 25 yaşındaki Tolgahan Tombak söz konusu yasa teklifinin çalışmaya ihtiyacı olan insanları mağdur edeceğini savundu. Tombak sosyal güvence olmadan çalışan işçinin patron karşısında savunmasız kaldığını söyledi. Vatandaş, “Yeni yasa tasarısının konuşulması gerçekten çok saçma. Bu yasa geçerse herhangi bir sosyal güvence olmayacak. İşverenler bizi istedikleri gibi kullanabilecek, istediği muameleyi yapabilecekler. İhtiyacı olan bir sürü insan mağdur durumda kalacak. Bu zamana kadar bir şekilde idare etmeye çalıştık ama bundan sonra herhangi bir sosyal güvence olmazsa gelecek hakkında daha çok endişelenmeye başlayacağız. Ben ve birçok insan bunu eminim çok saçma buluyordur” diyor.

“GENÇ İŞSSİZ RAKAMLARI OLDUKÇA ÜRKÜTÜCÜ”

Antalya'da yaşayan Umut Sırdaş Demirel (22) düzenlemeyi genç emeğinin sömürülmesi olarak yorumladı. Sırdaş kıdem tazminatlarının bir bölümü tehlikedeyken böyle bir düzenlemeye gidilmesine karşı olduğunu söyledi. Demirel gençlerin dörtte birinin işi olmadığını ve eğitim görmediğini ifade ederken, “Hükümet bu yeni yasa tasarısıyla sermayenin emek sömürüsünün önünü açıyor. Bununla birlikte yeni getirilen tasarıyla 20 yaşının altındaki gençlerin belirli süreli iş sözleşmesi ile çalıştırılarak sözleşme bitiminde ihbar ve kıdem tazminatı almasının önüne geçiliyor. Hükümet zaten çalışanın güvencesi olan kıdem tazminatına göz dikmişken mevcut taslakla birlikte 20 yaş altındakilerin belirli süreli iş sözleşmeleriyle çalıştırılarak kıdem ve ihbar tazminatı almalarını da engellemiş oluyor. Ben 22 yaşında bir genç olarak emeğimin sömürülmesini ve kayıt dışı istihdamın önünün açılmasını istemiyorum” değerlendirmesinde bulundu.

“PATRONLARI CESARETLENDİREBİLİR”

Sanayinin başkenti Kocaeli'de yaşayan Berat Türkkal (24) yeni yasa ile birlikte patronların deneyimsiz elemanları çıkarmakta daha rahat davranacağını söylüyor. Türkkal, “Evet işten çıkarmak bizim yaş grubumuz için kolaylaşıyor ama işini iyi yapanlar işlerini korur. Patron da ‘ben deneyimsiz elemanı beğenmezsem nasıl işten çıkarırım' diye düşünmek zorunda kalmaz. Böylelikle deneyimsiz arkadaşlarımız da deneyim sahibi olabilir” dedi.

“BU TEKLİF KABUL EDİLEMEZ”

Eskişehir'de 18 yaşında garsonluk yapan Fatih Kandemir, bu hafta meclise gelmesi beklenen ‘esnek çalışma' düzenlemesinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Kandemir teklifle ilgili şöyle konuştu: Yeni düzenlemeyle birlikte 25 yaşından küçükler ayda 10 günden az çalışırsa sigorta yatırma zorunluluğu olmayacakmış. Düzenleme ile birlikte işveren istediği gibi işçi alıp, işten çıkartabilecek. Çalışma karşılığında alınan kıdem tazminatı da bu düzenleme ile yok edilecek. 25 yaşından küçükler ve 50 yaşından büyükler istenildiği gibi işe alınacak ve istenildiği gibi de kapının önüne konulacak.

“ZATEN İŞ BULMAKTA ZORLANIYORUZ”

Elazığ’da bir pastanede işçi olarak çalışan Emre Durakoğlu (18) da yasa teklifi hakkında şöyle konuştu: Biz gençler zaten iş bulmakta zorlanıyoruz. Emeklilikte yaşa takılanları istihdam etmek için sigortamızın yarısının yatırılmasını ve belirli bir zaman sonra haklarımızı almadan işten çıkartılma hakkının patronlara verilmesini doğru bulmuyorum. Emek her şeyin üstündedir bunun yaşla bir ilgisinin olmadığını düşünüyorum. Yetkililer tabi ki de bizden yaşça büyük olan vatandaşların istihdamını düşünmek zorunda ancak bir kesimi düşünerek başka bir kesimin ise haklarını kaybetmesine neden olacak maddeleri meclisten geçirmek istemelerini doğru bulmuyorum”