Genel devlet açığının GSYH’ya oranı yüzde 4.5’e yükseldi

Genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı, 2018 yılındaki yüzde 2.9 düzeyinden, 2019 yılında yüzde 4.5 düzeyine yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, sosyal güvenlik kurumları alt sektörü fazla verirken merkezi devlet ve yerel yönetimler alt sektörleri 2019 yılında açık verdi. Genel devlet konsolide borç stokunun GSYH’ye oranı da aynı dönemde yüzde 30.2’den, yüzde 32.6’ya yükseldi.

HARCAMALARIN PAYI YÜZDE 35.4

Genel devlet toplam harcamaları 2019 yılında 1 trilyon 531 milyar 456 milyon liraya yükselirken, harcamaların GSYH içindeki payı yüzde 35.4 oldu.

Genel devlet toplam gelirleri de 1 trilyon 338 milyar 448 milyon liraya yükselirken, gelirlerin GSYH içindeki payı yüzde 31’e düştü.

Değer olarak tüm ana harcama ve gelir kalemlerinde artış görüldü. 2019 yılında genel devlet 193 milyar 8 milyon lira açık verdi.

Toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri 2019 yılında 1 trilyon 68 milyar 423 milyon liraya yükseldi. Üretim ve ithalat üzerindeki vergilerin toplam vergi ve sosyal katkı gelirleri içindeki payı 2018 yılında yüzde 44 iken 2019 yılında yüzde 43.5’e düştü.

Gelir, servet vb. üzerindeki cari vergilerin payı yüzde 25.6’ya, net sosyal katkıların payı ise yüzde 30.8’e yükseldi. Sermaye vergilerinin payı değişmedi.