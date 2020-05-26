Genetiği değiştirilmemiş buğday eken çiftçiye destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Yerel Buğday Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi’ kapsamında Silifke’nin Balandız Mahallesi’nde 13 çiftçinin ektiği yöreye özgü sarı buğdayda hasat sezonuna yaklaşıldı.

19 TON HASAT BEKLENİYOR

Proje kapsamında, 13 üreticiye en az beşer dekarlık alanda yöreye özgü sarı buğday ekmeleri karşılığında dekar başına 25 kilogram tohum, gübre ve ilaç desteği sunuldu. Böylece toplam 65 dekarlık alana sarı buğday ekilmesi teşvik edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’yle birlikte yürütülen çalışma kapsamında, Balandızlı üreticilerin bu hasat sezonunda yaklaşık 19 ton sarı buğday hasat edeceği tahmin ediliyor. Hasat edilen buğday öncelikle talep edenlere satılacak. Kalan buğdayı ise Mersin Büyükşehir Belediyesi alacak.

BELEDİYE, TMO’NUN İKİ KATI FİYAT GARANTİSİ VERDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Balandız çiftçilerinin ürettiği sarı buğdaya alım garantisi de verdi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin belirlediği buğday fiyatının iki katı fiyatı garanti eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, buğdayın kilogramını 3.5 TL'den çiftçiden alacak. Böylece her bir üretici ortalama 5 bin 240 lira gelir elde edecek. Balandız Mahallesi'ndeki 13 çiftçinin toplam geliri ise 68 bin 250 TL'yi bulacak.