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Genetiği değiştirilmemiş buğday eken çiftçiye destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke'ye özgü sarı buğday eken çiftçilere, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin belirlediği fiyatının iki katı fiyat garantisi verdi. 13 çiftçinin toplam geliri ise 68 bin 250 TL’yi bulacak.

Sozcu.com.tr
14:44 -
Haberler Ekonomi
Genetiği değiştirilmemiş buğday eken çiftçiye destek

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal ve Veteriner Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ‘Yerel Buğday Çeşitlerinin Yerinde Korunması ve Pazarlanması Projesi’ kapsamında Silifke’nin Balandız Mahallesi’nde 13 çiftçinin ektiği yöreye özgü sarı buğdayda hasat sezonuna yaklaşıldı.

19 TON HASAT BEKLENİYOR

Proje kapsamında, 13 üreticiye en az beşer dekarlık alanda yöreye özgü sarı buğday ekmeleri karşılığında dekar başına 25 kilogram tohum, gübre ve ilaç desteği sunuldu. Böylece toplam 65 dekarlık alana sarı buğday ekilmesi teşvik edildi.

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Ata tohumlar, yerli tohumlar önemli. Kadim Anadolu toprakları bir anlamda gen bankası gibi bir hinterlant. Tarihte birçok medeniyetin yaşadığı bu topraklar, çok önemli tarım ürünlerinin de anavatanı aslında. ‘Bereketli Hilal' dediğimiz o hinterlanda, çok önemli tarımsal üretimin yapıldığını tarihte görebiliriz” dedi. (FOTO: SÖZCÜ)

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü’yle birlikte yürütülen çalışma kapsamında, Balandızlı üreticilerin bu hasat sezonunda yaklaşık 19 ton sarı buğday hasat edeceği tahmin ediliyor. Hasat edilen buğday öncelikle talep edenlere satılacak. Kalan buğdayı ise Mersin Büyükşehir Belediyesi alacak.

BELEDİYE, TMO’NUN İKİ KATI FİYAT GARANTİSİ VERDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Balandız çiftçilerinin ürettiği sarı buğdaya alım garantisi de verdi. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin belirlediği buğday fiyatının iki katı fiyatı garanti eden Mersin Büyükşehir Belediyesi, buğdayın kilogramını 3.5 TL'den çiftçiden alacak. Böylece her bir üretici ortalama 5 bin 240 lira gelir elde edecek. Balandız Mahallesi'ndeki 13 çiftçinin toplam geliri ise 68 bin 250 TL'yi bulacak.

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