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Getir, ‘Kapıya bırak’ seçeneğini getirdi

Popüler sipariş uygulaması Getir, corona virüsü nedeniyle alınana önlemler çerçevesinde 'Siparişi kapıya bırak' seçeneğini kullanıma sundu.

08:48 -
Haberler Ekonomi
Getir, ‘Kapıya bırak’ seçeneğini getirdi

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan corona virüsüne karşı alınan önlemler her geçen gün artıyor. Çok sayıda vatandaşın evlerinde kalmayı tercih ettiği bu dönemde sipariş uygulaması Getir de yeni bir seçeneği kullanıcılarına sundu.

“Siparişi kapıya bırak” seçeneği ile kurye siparişi kapıya bıraktığında bildirim ile haber verilecek. Getir’den yapılan açıklamada uygulamanın virüsün sosyal etkileşimle yayılmasını azaltmak, kullanıcıların ve çalışanların güvenliğini ve sağlığını korumak amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

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