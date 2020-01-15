Getir’e 38 milyon dolarlık yatırım

Getir'e, Michael Moritz kişisel yatırım fonu Crankstart aracılığıyla 25 milyon dolar yatırım yaptı. Moritz'in ardından Brezilya ve Türkiye'den bazı yatırımcılar 13 milyon dolarlık ek fon sağladı. Getir Seri A turunu toplamda 38 milyon dolarlık yatırımla tamamladı.

Getir Kurucusu Nazım Salur: “Getir ile dünyada bir ilki gerçekleştirdik, bir pazar oluşturduk. Aldığımız yatırımlar, Türkiye'den çıkan bir fikrin elde ettiği başarıları perçinlememize ve yeni pazarlara açılmamıza destek olacak” dedi.

Moritz: Taze bir tarifle, beklenmedik malzemelerle hazırlanmış bir Türk lokumu

Getir'in potansiyeline inanan ve yatırım turunda liderliği üstlenen Sir Michael Moritz Getir'in iş modelini ‘Taze bir tarifle, beklenmedik malzemelerle hazırlanmış bir Türk lokumu' na benzetti.