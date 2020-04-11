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Gıda lojistiği uygulamaları çalışıyor

Cep telefonu uygulamalarından market alışverişi yapılmasına imkan veren Getir ve Banabi gibi uygulamalar çalışıyor. Uygulamaların sektörleri itibarıyla sokağa çıkma yasağından etkilenmediği belirtildi.

Sozcu.com.tr
09:37 -
Haberler Ekonomi
Gıda lojistiği uygulamaları çalışıyor

Sokağa çıkma yasağı ile vatandaş market alışverişini nasıl yapacağını düşünürken Getir ve Banabi gibi uygulamaların gıda lojistiği sektöründe oldukları için çalıştığı gözlendi.

Dün gece yarısına iki saat kala 30 büyükşehirde pazar gece yarısına kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağıyla birlikte vatandaş evin gıda ihtiyacını karşılamak için kendini sokağa attı. Sokakta günlerdir görülmemiş bir kalabalık olurken kimi mahallelerde tansiyon yükseldi, arbedeler yaşandı.

Sabah saatlerinde büyükşehirlerde sokakta kimse olmazken Getir ve Banabi gibi market siparişi verilen uygulamaların çalıştığı gözlendi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre ürün ve/veya malzemelerin naklinde lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanların çalışmasına imkan veriliyordu.

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Son güncelleme: 09:47 11.04.2020
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