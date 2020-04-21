Gıda yardımı başvurusu olacak mı? Kızılay gıda yardımını hangi aileler alacak?

Kızılay, Ramazan Ayı öncesi gıda yardımı yapmaya başladı. Corona virüsü sebebiyle ekonomik olarak günler geçiren vatandaşlar, Kızılay tarafından yapılacak gıda yardımlarına nasıl ulaşabileceğini merak ediyor. Kızılay, yapılacak gıda yardımları hakkında bilinmesi gerekenleri açıkladı… İşte tüm detaylar…

KIZILAY 2020 GIDA YARDIMI BAŞVURU OLACAK MI?

Kızılay'ın yapacağı gıda yardımlarına başvuru olmayacak. Kızılay'ın belirlediği yaklaşık 10 milyon ihtiyaç sahibine, SMS yoluyla kod ulaştırılacak. Telefonuna SMS gelen vatandaşlar, Kızılay'ın belirlediği market zincirlerinden istediklerini alabilecek. Bu sistem ile vatandaşların kendi ihtiyacı olan gıdayı alması sağlanacak

GIDA YARDIMI KAÇ KİŞİYE VERİLECEK?

“Dertler Paylaştıkça Bitecek Yeter Ki İnan Buna” sloganıyla başlattığı kampanya ile Ramazan yardımlarını açıklayan ve yaklaşık 207 Milyon TL’lik bir bütçe planlaması ile 10 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefleyen Kızılay, bu Ramazan’da da ihtilaç sahiplerini yalnız bırakmamakta kararlı. Kızılay gıda yardımlarıyla 350.000 aileye destek olacak. Diğer işbirlikleriyle de 60 bin aileye ulaşılacak. 4 kişilik bir aile için planlanan bu çalışma ile toplamda yaklaşık 1.6 milyon kişiye ulaşılmış olacak.