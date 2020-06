Gıdada hile yapan firmalar açıklandı

İçeceklerde ilaç etken maddesi, kırmızı biberde toz boya kullanan gıda teröristleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edildi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, taklit ve tağşişin affının olmayacağını vurgulayarak; “Ülkemizde gıda güvenilirliğinin sağlanması, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi, kişilerin sağlığının ve tüketici menfaatlerinin korunması ile sektörde haksız rekabetin engellenmesi amacıyla gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelerin üretim, işleme ve dağıtımının tüm aşamalarında resmi kontrol faaliyetleri Bakanlığımızca büyük bir titizlikle yürütülmektedir” dedi.

Bakan Pakdemirli, “Bu bağlamda taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 69 firmaya ait 136 parti ürünü Bakanlığımız internet sitesinde kamuoyunun bilgisine sunduk. Böylece ilk kamuoyu duyurusunun yapıldığı 2012 yılından bu yana 1.551 firmaya ait 3.492 parti ürün kamuoyuna, tüketicilerin bilgisine açıklanmış oldu” diye sözlerine ekledi.

Söz konusu uygunsuzlukların tespit edilmesinde tüketicilere de büyük sorumluluk düştüğünün altını çizen Bakan Pakdemirli, “Bakanlığımızca yürütülen denetimlerin yanında, tüketiciler tarafından yapılan ihbar, şikâyet, CİMER ve Alo 174 Gıda Hattı başvuruları neticesinde gerçekleştirilen denetimlerin de büyük payı olduğu açıktır. Bu bakımdan tüketicilerin bu başvurularını sürdürmeleri, halkımızın sağlığının korunması yönündeki çalışmalarımız için büyük önem taşımaktadır” dedi.

GIDA TERÖRİSTLERİNİN YAPTIĞI HİLELERİN TAMAMI BU LİSTEDE

Listede yer alan firmalar şöyle: İkram Turizm, Patika Turizm, Rio Gece Kulübü, Kırbıyık İçecek Dağıtım, Ali Yelyetmez Global Enerji İçecekleri, NY Verde Gıra Ticaret Limited Şirketi, VIP Ortadoğu Gıda Turizm, Hasan Yağmur Pul Biber, Bahçeci Baharat, Reis Onbaşı Pul Biber, Noor Asia Turkey Gıda, Tirebolu Çaysan, Topçuoğlu Tarım Ürünleri, Ege Temmuz Gıda, Akhisar Anatolia Zeytin ve Zeytinyağı İşletmeleri, Özışıl Gıda, Karagöz İnşaat, Anadolu Kristal Gıda, Aver Medikal Gıda,

Doruk Gıda, Karakoçlar Et Ürünleri, Çapan Grup, Hatipoğlu Gıda, İtimat Et, Dağlayan Börek, Tarihi Marmara Pide, Saklı Et, Kuytu Kebap, Şehzade Restoran, Onur Pide, Halk Döner, Mutena Gıda, Diltat Gıda, Altınkaya Et, Bircan Sucukları, Tantunimm, Kervan Saray Sofrası, Emek Süt Ürünleri, Ataçınar İnkaya Süt Gıda, Çeşme Süt ve Tarım Ürünleri, Sağlam Ticaret, Işılda Süt, Sanayi, Karakaya Süt Ürünleri, Öztadım Süt, Oba Süt, Yeğenler Sönmez Süt, Ofsüt, 61 Şahin Mandıra, Sütkon Gıda,

Gonca Gıda, Bir-Mar Market, Doğan Şarküteri, Seferoğlu Gıda, Çakır Ticaret, Terme Şahinbey Süt, Market 24, Cora Bakkal (Trabzon), Sesli Ticaret, Mavi Köşe, Menzil Büfe (Trabzon), Sütsa Hakkı Yallıoğlu, Emre Süt, Kayabey Süt, Otağ Süt, Snm Merkez Efendi Gıda, Anadolu Kristal Gıda, BADA Toptan Gıda, Doruk Gıda, Arı Damlası Doğal Ürünler.