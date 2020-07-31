Göcek’teki deniz hayatını korumaya destek

Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde sürdürülebilir deniz yaşamı ve balıkçılığın devam etmesi adına uzun yıllardır projeler gerçekleştirdiklerini ve bölgesel faaliyetlere destek verdiklerini hatırlatarak şunları dile getirdi:

“Denizlerimizi önemsiyor, denizlerimizdeki doğal hayatı korumak adına projelere imza atıyor, özellikle balıkçılarla eğitimler gerçekleştiriyoruz. Deniz canlılarının doğanın normal akışına göre yaşamaları, deniz faunasının korunabilmesi ve avlanmanın belirlenen şartlarda gerçekleşebilmesi için deniz hayatını korumayı, sosyal sorumluluk olarak görüyoruz.

Bunun için de Türkiye'nin cennet gibi doğal oluşumlarından biri olan Göcek Körfezi'nde faaliyet gösteren Dalaman Kültür, Sanat ve Doğa Derneği'ni (DAKSADER) bölgedeki market teknemiz CarrefourSA Mavi ile desteklemeye başladık. Denizlerimize dair vizyon ve misyonumuz doğrultusunda DAKSADER'le aynı çizgide ilerlediğimizi görerek “Denizde Hayat Var” dedik ve faaliyetlerini desteklemeye başladık” dedi.