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Google ABD’de corona test merkezlerini listeliyor

Google, ABD’de 43 eyalette bulunan 2 binden fazla corona virüsü test merkeziyle ilgili bilgileri listeleyecek. Google'da corona virüsü (Covid-19) ile ilgili bir arama yapıldığında, ‘test’ sekmesi çıkacak. Burada salgın hakkında yol gösterici bilgilere ulaşılacak.

Sozcu.com.tr
16:42 -
Haberler Ekonomi
Google ABD’de corona test merkezlerini listeliyor

The Verge’ün haberine göre, bu uygulama, Hastalık Kontrol Merkezi'nin (CDC) ‘online semptom denetleyicisi'ne ya da test olmayı planlıyorsanız bu konuda görüşmeniz gereken sağlıkçılara kolayca erişmenizi sağlayacak. Ayrıca dileyen kişi, kendisine en yakın test merkeziyle ilgili bilgilere de ulaşabilecek.

APPLE ÖZEL İNTERNET SİTESİ AÇTI

Google sadece sağlık otoriteleri tarafından yayınlanmasına izin verilen sağlık merkezlerini görüntüleyecek. Bu nedenle New York eyaletinde şimdilik sadece Albany'deki test merkezinin aramalarda listelendiği ancak diğer merkezlerin de kısa sürede ekleneceği açıklandı.

Google, corona virüsü konusunda kullanıcılara kolaylık sağlayan tek teknoloji şirketi değil. Apple da corona virüsü test merkezleriyle ilgili bilgilerin yer aldığı ve konumlarının gösterildiği bir internet sitesini geçtiğimiz hafta kullanıma sokmuştu.

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