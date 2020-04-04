Google’a göre Türkiye karantina önlemlerinde Avrupa’nın gerisinde, ABD’denin ilerisinde

Corona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altına alırken, Google’ın yayımladığı ülkelerin “hareketlilik” verileri, karantina önlemlerinin hangi ülkede ne kadar etkili olarak uygulandığını ortaya koyuyor.

Konum geçmişlerini Google'ın görmesine izin veren kişilerin anonim verilerine dayanılarak hazırlanan Covid-19 Topluluk Hareketlilik Raporu, 131 ülkede insanların alışveriş ve eğlence merkezleri (restoranlar, kafeler, AVM’ler, müzeler, kütüphaneler, sinema salonları), market ve eczaneler, parklar, toplu taşıma noktaları, iş yerleri ve evlerdeki hareketlilik değişimlerini gösteriyor.

Veriler, 29 Mart itibarıyla Türkiye’de karantina önlemlerinin sonucunda hareketlilikteki düşüşün Avrupa ülkelerinin gerisinde olduğuna işaret ediyor.

Google, önümüzdeki günlerde ülke sayısını artıracağını açıkladı.

İTALYA VE İSPANYA ZİRVEDE

Rapora göre, vaka sayısının dün itibarıyla 20 bini aştığı Türkiye’de, alınan karantina önlemleri sonucunda, 16 Şubat-29 Mart arasındaki dönemde alışveriş ve eğlence mekanlarındaki hareketlilik yüzde 75 düşerken, bu rakam İtalya’da yüzde 94, İspanya’da yüzde 94, Fransa’da yüzde 88, İngiltere’de yüzde 85, Yunanistan’da yüzde 80, Almanya’da yüzde 77 oldu.

Bir diğer kritik veri olan toplu taşımada, Türkiye’de hareketlilik düşüşü yüzde 71’te kalırken, bu rakam Fransa ve İtalya’da yüzde 87, İspanya’da yüzde 88, Yunanistan’da yüzde 76, İngiltere’de yüzde 75 oldu. Suudi Arabistan’da da toplu taşıma hareketliliğinde yüzde 75’lik düşüş kaydedildi.

Devletin “ücretsiz izin” ve vatandaşa “doğrudan gelir desteği” adımları atmadığı Türkiye, iş yerlerindeki hareketlilik düşüşü sadece yüzde 45’te kalırken, İtalya’da bu oran yüzde 63 oldu.

Google verileri, salgının hızla yayıldığı ABD’de karantina önlemlerinin yetersizliğini de ortaya koydu.