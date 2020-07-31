Google’ın geliri ilk kez azaldı

Teknoloji devi Google’ın geliri, tarihinde ilk kez azaldı. Corona virüsü salgınının etkisiyle 2020’nin ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre şirketin reklam geliri yüzde 8, toplam geliri yüzde 2 azaldı. Google’ın çatı şirketi Alphabet’in geliri 38,3 milyar dolar olarak açıklandı.

Beklentiler Alphabet’in gelirinde yüzde 4’lük bir düşüş olması yönündeydi.

Financial Times gazetesinin haberine göre, Google yetkilileri, üçüncü çeyrekte tekrar gelirde büyümeye geçeceklerine dair “temkinli iyimserlik” taşıdıklarını açıkladı.

Google CEO’su Sundar Pichai, kullanıcılar ticari aktiviteye online olarak dönerken dengelemenin ilk işaretlerini gördüklerini söyledi.

BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR

Şirketin mali işler müdürü (CFO) Ruth Porat, reklam gelirlerinin ekonominin genel durumuyla yakından ilişkili olduğunu, kırılgan koşulların önümüzdeki aylar için de belirsizlik yarattığını dile getirdi.

Google’ın çatı şirketi Alphabet’in hisseleri son üç ayda yüzde 25 değer kazandı.

FT, Google’ın reklam gelirlerinin ağırlıkla küçük ve orta ölçekli işletmelere bağımlı olduğuna ve salgında en ağır darbeyi bu kesimin aldığına dikkat çekti.

Google’a ait Youtube’un reklam geliri ikinci çeyrekte yüzde 6 artışla 3,8 milyar dolara yükselirken, şirketin bulut yazılım işlerinden elde ettiği gelir de yüzde 43 artışla 3 milyar dolara ulaştı.