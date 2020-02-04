Google’ın sahibi Alphabet’in gelirleri yüzde 18.3 yükseldi

Buna göre, Alphabet’in mali yılının dördüncü çeyreğindeki gelirleri de yüzde 17.3 artışla 46.07 milyar dolara yükseldi.

Alphabet dördüncü çeyrekte 10.57 milyar dolar, hisse başına 15.35 dolar kar elde etti. Geçen yılın aynı döneminde net kar 8.95 milyar dolar, hisse başına 12.77 dolar olmuştu.

GELİRLER ARTTI

Dördücü çeyrekte gelirler ise yüzde 17.3 artışla 46.08 milyar dolar oldu. Analistler hisse başına 12.53 dolar kar ve 46.94 milyar dolar gelir bekliyorlardı.

Alphabet’in ilk kez açıkladığı verilere göre de, YouTube dördüncü çeyrekte 4.7 milyar dolar gelir elde etti. Şirketin bulut hizmetleri ise dördüncü çeyrekte 2.6 milyar dolar kazandı. (DHA)