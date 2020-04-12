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Gram altın fiyatı kaç para oldu? 12 Nisan Pazar altın fiyatları…

Birikimlerini altın alarak saklayan vatandaşlar, ‘Altın fiyatları ne kadar?’ sorusunu merak ediyor. 12 Nisan Pazar günü altın fiyatlarında değişimi merak eden yatırımcılar, internette altın fiyatları hakkında arama yapıyor. Peki 12 Nisan'da çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel rakamlar...

12:49 -
Haberler Ekonomi
Gram altın fiyatı kaç para oldu? 12 Nisan Pazar altın fiyatları…

Dünyada yaşanan corona virüsü pandemisi ile birlikte sürekli değişiklik gösteren altın fiyatları, yatırımcıların internette en çok arattığı konulardan biri. Yatırım amaçlı altın almak isteyen ya da yatırımlarını altında tutan vatandaşlar, gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatlarını merak ediyor. İşte 12 Nisan Pazar günü altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI

Alış fiyatı: 362,24

Satış Fiyatı: 363,23

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış fiyatı: 582,10

Satış fiyatı: 596,10

YARIM ALTIN FİYATI

Alış fiyatı: 1015,96

Satış Fiyatı: 1.042, 84

CUMHURİYET ALTIN

Alış fiyatı: 2.110.00

Satış fiyatı: 2.142.00

GÜNCEL ALTIN FİYATLARINI GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ…

Foto: Shutterstock

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

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