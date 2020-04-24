Gram altın fiyatları güne yükselişle başladı! Çeyrek altın ve tam altın kaç para oldu?

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de corona virüsü pandemisi nedeniyle oluşan ekonomik tablo, altın fiyatlarını anlık olarak değişmesini sağlıyor. Yatırımını altına tutan vatandaşlar da altın fiyatları canlı aramasını yapıyor. İşte 24 Nisan Cuma altın fiyatları…

24 NİSAN CUMA GRAM ALTIN FİYATLARI KAÇ PARA?

Çeyrek altın: 633,23 Lira

Yarım altın: bin 248 Lira

Gram altın: 388,60 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 607 liradan Lira

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“ALTIN TALEBİ UZUN VADEDE SÜREBİLİR”

Ocak ayındaki ankette altın fiyatlarının bu yıl ortalama 1,546 dolar ve 2021’de 1,600 dolar olması bekleniyordu. Analistlerin açıklamasına göre, altın diğer para birimlerine sahip alıcılar için altını daha maliyetli hale getiren güçlü seyreden dolar ve birçok tüketicinin tecrit altında kaldığı ve gelirini kaybettiği Hindistan ve Çin gibi yerlerde azalan taleple baskılanabilir.

Finansal piyasaların tekrar düşmesi ve yatırımcıların ayakta kalabilmek için daha fazla likit varlığa para yatırmaları gerekmesi halinde fiyatlar da kırılgan olabilir. Standard Chartered analisti Suki Cooper, “Fiyatların güvenli liman akışları ve likidite ihtiyaçları arasında bir savaşta kalmasını bekliyoruz” dedi.

Cooper düşük tahvil getirileri ve daha fazla ekonomik destek tedbiri beklentisinin altına olan talebi uzun vadede sürdürebileceğini söyledi.

İç piyasada gram altın bugün yine 380 TL seviyesine çıktı. Çeyrek altın ise 620 TL seviyesinde bulunuyor.