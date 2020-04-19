Altın fiyatlarında son durum… Gram altın kaç para oldu? 19 Nisan güncel altın fiyatları…

Corona virüsü sebebiyle fiyatlarında anlık olarak değişiklikler olan altın fiyatları, 19 Nisan Pazar gününe de bir miktar düşüşle başladı. Yatırımını altın yaparak saklayan milyonlarca vatandaş, gram altın fiyatını merak etmeye başladı. Peki, gram altın kaç para oldu? Çeyrek altın fiyatları nasıl değişti? İşte 19 Nisan Pazar günü altın fiyatları…

GRAM ALTIN FİYATI

Alış fiyatı: 375,19

Satış Fiyatı: 375,25

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış fiyatı: 605,75

Satış fiyatı: 645,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış fiyatı: 1217,50

Satış Fiyatı: 1.290, 00

CUMHURİYET ALTIN

Alış fiyatı: 2.504.00

Satış fiyatı: 2.615.00

ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1- Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2- Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6- Merkez bankalarının para politikaları,

7- Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9- Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10- Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11- Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13- ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.