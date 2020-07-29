Gram altın kaça para oldu? 29 Temmuz güncel altın fiyatları…

Altın fiyatları, özellikle son bir haftadır gösterdiği artış ile dikkatleri üzerine çekiyor. Yatırım amaçlı veya hediye olarak altın almak isteyen vatandaşlar, gram altın fiyatını öğrenmek istiyor. İşte 29 Temmuz altın fiyatları son durum…

ALTIN FİYATLARI 29 TEMMUZ

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 435,12

Satış: 435,26

ÇEYREK ALTIN FİYAT

Alış: 713,90

Satış: 725,20

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.423,30

Satış: 1.448,60

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.846,70

Satış: 2.886,10

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GOLDMAN SACHS ALTIN TAHMİNİNİ AÇIKLADI

ABD'li dev yatırım bankası Goldman Sachs, ABD reel faiz oranlarındaki gerileme beklentileriyle ve güvenli liman altına yönelimi artıracak ortamın oluşmasıyla 12 aylık altın fiyatları tahminini 2 bin 300 dolara yükseltti.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı yılın başından bu zamana kadar yüzde 27 yükselirken bugün 1,980.57 dolara çıkarak en yüksek seviyesini gördü.

Goldman Sachs, “Altını özellikle hükümetlerin madeni karşılığı olmayan para birimlerinin değerini düşürdüğü ve reel faiz oranlarını tüm zamanların en düşük seviyeye çektiği bir ortamda son çare olarak görüyoruz” dedi.

Yatırım bankası aynı zamanda doların rezerv para birimi olarak ömrüne dair endişelerin de baş göstermeye başladığını belirtti.

Yıl başında 290 TL olan gram altın fiyatları, bugün 437 TL'yi gördü. (REUTERS)