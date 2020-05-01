Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne?

Altının gram fiyatı ve vatandaşların gözdesi çeyrek altındaki son durum ve güncel fiyat bilgisi merak ediliyor. Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son yaşanan virüs salgınına bağlı olarak yükselişini sürdürüyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 1 MAYIS

Çeyrek altın: 621 Lira

Yarım altın: bin 243 Lira

Gram altın: 383 Lira

Cumhuriyet Ata Lira: 2 bin 544 Lira

Tam altın: 2 bin 485 Lira

ALTIN YATIRIMCISINA CORONA UYARISI

Altın geçmiş dönemlerde olduğu gibi son günlerde de yatırımcısının yüzünü güldürmeye devam ediyor. Yatırımcı için her dönem güvenli liman olarak adlandırılan altının gramı sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği gün 380 TL iken, kısıtlama sonrası açılan piyasalarda 386 TL’den işlem görmeye başladı.

Denizli’de kuyumcu esnaflarından Serdar Baysal, sokağa çıkma kısıtlamasının ilan edildiği gün altının gram fiyatının 380 TL’den işlem gördüğünü kaydetti. Yatırımcıların fiyatları sürekli kontrol ederek almasını tavsiye eden Baysal, “Dünyada gelişen mevcut salgın hastalıktan dolayı altın fiyatları yükselmekte. En yüksek 387 TL’yi gördü bugün. Geçtiğimiz günlerde altın 370 TL’ydi. Altın ne olur diye sorarsanız önümüzdeki bu korona dediğimiz salgın devam ettikçe altın fiyatları durmayacaktır, yükselecektir. Yatırımcıların bizzat dikkat etmesini, çok zirveden değil de kontrol ederek almalarını tavsiye ederim” dedi.

Piyasalarda altının gram fiyatı 386 TL, çeyrek altın 634 TL, yarım altın 1268 TL, cumhuriyet altını ise 2531 TL civarında işlem görüyor. İHA