Gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Güvenli liman altında son fiyatlar…

Dönem dönem dövizle birlikte yukarı yönlü hareketlilik yaşayan altın fiyatlarında bu hafta neler yaşandı? Çin’deki virüsün küresel piyasalarda dalgalanmalara sebep olduğu altın fiyatlarında son durum ne? İşte en güncel gram altın ve çeyrek altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 491,47 Lira

Yarım altın: 982,55 Lira

Gram altın: 303,17 Lira

Cumhuriyet altını: 2.022,00 Lira

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Coronavirüsün Çin ekonomisine etkileri belirginleşmeye başladı. Toyota bugün yaptığı açıklamada Çin´de bulunan fabrikasını 9 Şubat´a kadar kapalı tutacağını duyurdu. British Airways Çin’e yaptığı tüm uçuşları durdurdu. Vuhan´da üretim yapan otomobil üreticileri ; GM, Honda ve Nissan da üretimlerine ara verme kararı almıştı.

Çin’de bir kamu ekonomistine dayanarak yayımlanan haberlere göre, ülkede ekonomik büyümenin yılın ilk çeyreğinde yüzde 5.0´ın altına düşebilir. Haberlere göre, böyle bir senaryoda, Çin hükümeti büyüme hızını yüksek tutabilmek için, faizleri daha da düşürerek politika desteklerini artırabilir, ancak bu durumda bütçe açığı da yüzde 3.0’den fazla büyüyebilir.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 0.69 artışla 59.92 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.34 artışla 53.66 dolardan işlem görüyor.

Küresel Emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.13 düşüşle 17.43 dolardan,

– altın, yüzde 0.01 düşüşle 1,569.60 dolardan,

– bakır, yüzde 0.14 düşüşle 2.57 dolardan,

– platin, yüzde 0.62 düşüşle 988.80 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.29 artışla 2,191 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 300 liraya, çeyrek altın 491 liraya, Cumhuriyet altını da 2,024 liraya yükseldi.