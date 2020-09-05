Gram ve çeyrek altın kaç lira oldu? Dalgalı seyir sürüyor!

Altın fiyatlarının yükseliş hareketi son aylarda hız kazandı ve zaman zaman ufak düşüşler yaşayan gram ve çeyrek altın fiyatları yatırımcısı tarafından yakından takip ediliyor.

5 EYLÜL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN: 462,40 TL

ÇEYREK ALTIN: 762,80 TL

YARIM ALTIN: 1.528,30 TL

CUMHURİYET ALTINI: 3.038,10 TL

ALTIN İTHALATI KATLANIYOR

Türkiye’nin ağustos ayı dış ticaret verileri dün açıklanırken, altın ithalatındaki rekor dikkat çekti. Ağustos 2019’da 967 milyon dolar olan altın dahil kıymetli maden ithalatı, Ağustos 2020’de dörde katlanarak 4 milyar 239 milyon dolara fırladı.

İTHAL EDİLEN ALTIN BİRİKİME DÖNÜŞÜYOR

East Capital Gelişen ve Öncü Piyasalar Portföy Yöneticisi Emre Akçakmak, parasal olmayan altın ithalatına dair sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Yaptıkları hesaplamalara göre, Ocak 1996 ile Temmuz 2020 arasında Türkiye’nin net olarak 102,5 milyon ons (yaklaşık 3 bin ton) parasal olmayan altın (Merkez Bankası rezervi dışında) ithal ettiğini belirten Akçakmak, 1996 yılı öncesi veriler ile kayıt dışı işlemler hariç tutulduğunda bugünün fiyatlarıyla yaklaşık 200 milyar dolarlık altının yastık altında ve bankalarda olduğunu belirtti.