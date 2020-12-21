Gram ve çeyrek altın ne kadar? 21 Aralık altın fiyatlarında son durum ne?

Son haftalarda ekonomik gelişmeler, pandemide ikinci dalga ve ülkeler arası gerilimler gibi birçok etken ile dalgama yaşayan altın fiyatları, vatandaşların da ilgi odağı haline geldi.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın: 468 lira

Çeyrek altın: 768 lira

Yarım altın: 1.534 lira

Cumhuriyet altını: 3.061 lira

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ALTINDA TAKSİT SAYISINA DÜZENLEME

Taksit sayısı; fiyatı 3 bin 500 TL’ye kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında altı aydan dört aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on sekiz aydan on iki aya indirildi. Öte yandan araç ve altın alımlarında da taksit sayıları indirildi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu aldığı karar ile elektronik eşya, kuyum, mobilya ve araç alımında taksit sayısını düşürdü. BDDK bu kararla vatandaşa ‘borca girerek harcama yapma' diyor. Atılan adım kredilerle ısınan ekonomiyi soğutma çabası olarak yorumlandı.

“Finansal istikrarın sağlanması ve cari açığın azaltılmasına yönelik olarak atılan makro ihtiyati adımlar çerçevesinde…” şeklinde başlayan açıklamaya göre; kredi kartlarında taksitlendirme süreleri; basılı ve külçe halinde olmayan kuyumla ilgili harcamalarda sekiz aydan altı aya, fiyatı üç bin beş yüz Türk Lirasına kadar olan televizyon alımları hariç elektronik eşya alımlarında altı aydan dört aya, mobilya ve elektrikli eşya alımlarında on sekiz aydan on iki aya indirildi.