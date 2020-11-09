Gram ve çeyrek altın ne kadar? Altın fiyatlarında son durum ne?

Son günlerde dalgalı bir seyir izleyen, yatırımcıların sığındığı güvenli liman altının gramı, İstanbul’un kalbinin attığı Kapalıçarşı’da 529 lira civarında bulunuyor.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Gram altın: 529 lira

Çeyrek altın: 872 lira

Yarım altın: 1.744 lira

Cumhuriyet altını: 3.475 lira

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ALTI AYLIK GETİRİDE ZİRVE ALTININ

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %37,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise %40,89 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde BIST 100 endeksi, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde %14,09, TÜFE ile indirgendiğinde ise %12,04 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.