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Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 19 Eylül altın fiyatları…

Fiyatlarında yaşanan artışlar nedeniyle son yıllarda yatırımcısına en çok kazanç sağlayan araçlardan biri olan altın, yükseliş trendi ardından dalgalı seyirde ilerliyor. Bugün gram altın 473 TL seviyesinde seyrediyor...

09:11 -
Haberler Ekonomi
Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 19 Eylül altın fiyatları…

Başta corona virüs salgınının getirdiği gelişmelere bağlı olarak tarihinin en yüksek seviyelerine çıkan altın fiyatları son günlerde dalgalı bir seyir izliyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 473 lira oldu. Çeyrek altında da benzer bir yükseliş var. İşte 19 Eylül 2020 gram, çeyrek, yarım ve tam altında son durum…

ALTIN FİYATLARI 19 EYLÜL

Gram altın: 473,90 lira

Çeyrek altın: 779,90 lira

Yarım altın: 1.557,80 lira

Cumhuriyet altını: 3.106,40 lira

Altın fiyatlarında yükseliş sürüyor! 18 Eylül tarihli güncel fiyatlar…

ALTINDA DEVLET HAKKI ORANLARI DEĞİŞTİ

Altın fiyatları hem dolar hem de TL cinsinden pandemi döneminde rekor üstüne rekor kırarken, hükümetten yurt içi altın üretimini etkileyebilecek önemli bir karar geldi.

Resmi Gazete’de yer alan Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 3213 sayılı ‘Maden Kanunu’nda altın ve gümüş için belirlenen devlet hakkı oranları yüzde 25 artırımlı uygulanacak.

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