Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları 10 Kasım Salı günü de hareketliydi. Gram altın öğle saatlerinde 500 liranın üstüne çıkmış ancak günü düşüş ile 491 lira ile kapatmıştı.

Bugün ise gram altın güne yükselişle başladı. 11 Kasım Çarşamba gram altın fiyatı 496 lira olarak güne başladı. Çeyrek altın da 818 lira fiyatlandı.

10 KASIM ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 807.80 Lira

Satış: 818.40 Lira

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.615.50 Lira

Satış: 1.636.80 Lira

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 3.231.10 Lira

Satış: 3.261.60 Lira

REŞAT ALTINI NE KADAR?

Alış: 3.263.50 lira

Satış: 3.293.95

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