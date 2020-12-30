Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Yıl içerisinde 535 liraya kadar yükselen gram altın, tekrardan 450 liranın altına indi ve günü 446 lirayla kapattı. 30 Aralık Çarşamba günü 24 ayar külçe gram altın güne 447 lira olarak başladı.

Türkiye'de en çok tercih edilen altınlardan olan çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve Cumhuriyet altını fiyatları ise şöyle oldu;

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Alış: 724.80

Satış: 734.80

YARIM ALTIN NE KADAR?

Alış: 1.449.50 Lira

Satış: 1.464.90 Lira

TAM ALTIN NE KADAR?

Alış: 2.871.90

Satış: 2.904,80

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Alış: 2.894.40 Lira

Satış: 2.918.50 Lira