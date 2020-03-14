Gram ve çeyrek altında günün fiyatları… Altın fiyatları yeni haftaya nasıl başladı?

Güvenli liman altında fiyatların son durumu her gün merak konusu oluyor. Ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor. Özellikle küresel piyasalarda Çin’den yayılan salgının etkilediği altın fiyatları haberimizde…

ALTIN FİYATLARI

Çeyrek altın: 522,19 Lira

Yarım altın: 1.046,45 Lira

Gram altın: 311,39 Lira

Cumhuriyet altını: 2.154,00 Lira

KÜRESEL PİYASALAR NE DURUMDA?

Corona virüsü endişeleriyle artan satışların etkisiyle yatırımcıların zarar ettikleri varlıklara teminat için altın satmaları üzerine altın fiyatları düşerken, hafta başında sert düşüp sonra toparlanan petrol fiyatları ise yüzde 3.0’ün üzerinde yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 3.70 artarak 34.45 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 3.71 artarak 32.67 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 4.03 düşüşle 15.36 dolardan,

– altın, yüzde 0.99 düşüşle 1,574.50 dolardan,

– bakır, yüzde 1.33 artışla 2.50 dolardan,

– platin, yüzde 1.43 düşüşle 777.50 dolardan,

– paladyum yüzde 14.29 düşüşle 1,636.70 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 317 liraya, çeyrek altın 520 liraya, Cumhuriyet altını da 2,149 liraya düştü.