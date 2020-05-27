GSYH’da 2009’dan sonra en büyük düşüş!

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) üye ülkelerin gayri safi yurt içi hasılası (GSYH), büyük finansal krizin yaşandığı 2009 yılından bu yana en büyük düşüşü yaşıyor.

Türkiye’nin de üyesi olduğu OECD’nin verilerine göre, 2009 yılında yüzde 2.3 düşen OECD genelinde GSYH’nin, bu yıl ilk çeyrekteki düşüşü yüzde 1.8 düzeyini buldu.

EN SERT DÜŞÜŞLER FRANSA VE İTALYA’DA

Buna göre, 36 üyeli OECD’de en sert GSYH düşüşleri Fransa ve İtalya’da gerçekleşti. Yılın ilk çeyreğinde GSYH Fransa’da yüzde 5.8 ve İtalya’da da yüzde 4.7 daraldı.

Bu dönemde Almanya ve Birleşik Krallık’ta GSYH yüzde 2.0 dolayında, Avrupa Birliği genelinde yüzde 3.3 ve ABD’de yüzde 1.2 düştü.

Uluslararası Para Fonu (IMF), dünya ekonomisinin 1930’larda yaşanandan sonra en büyük durgunluk ile karşı karşıya olduğu uyarısı yaparken, Dünya Bankası da, küresel ekonominin 2020 yılında yüzde 5.0 daralacağına dikkat çekti. (DHA)

