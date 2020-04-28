Gümrükçülerden ‘kırmızı hat’ isyanı

Corona virüsü salgınının etkisiyle nisanda ihracat sert şekilde düşerken, gümrüklerde ithalatı zorlaştıracak bir adım atıldı.

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nin açıklamasına göre, Türkiye genelinde gümrük sistemleri tarafından bütün ithalat beyannameleri “kırmızı hat” adlı tam muayeneye yönlendiriliyor. Kırmızı hat dışındaki diğer hatlarda da idare tarafından kırmızıya yönlendirilerek genel bir tarama yapılacağı belirtiliyor.

‘Kırmızı hat’, belge kontrolü ile birlikte eşyanın muayenesinin de yapıldığı hatta verilen isim. Buradaki kontroller incelemenin boyutuna göre uzayabiliyor.

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MAYIS BAŞINA KADAR SÜRECEK

Açıklamada, bu uygulamanın mayıs başına kadar devam edeceği yönünde de şifahi bilgiler edinildiği aktarıldı.

Bakanlık ile yapılan görüşmelerde “sistemsel arıza mı var” diye sorulduğunda işlemlerin normal olduğu, herhangi bir problem olmadığı yönünde bilgi alındığı belirtildi.

Bu kırmızı hat uygulamasının sanayicilerin ve üretici ihracatçıların Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası (YYS) sahibi firmaların, hatta Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında ihraç edilmek üzere İthalatı yapılacak eşyaları da kapsadığı kaydedildi.

VİRÜS UYARISI

Gümrük müşavirleri ayrıca virüs uyarısı da yaparak “Covid-19 sürecinde gümrük işlemlerinin kolaylaştırılması ve temasın azaltılması için onlarca düzenleme yapılmışken kırmızı hat gibi eşya ya ve insana temasın kaçınılmaz olduğu bir uygulamaya gidilmesi gümrüklerde temasta artış yaşanacağı göz önüne alınarak üyelerimizin gerekli tedbirleri almasında fayda görülmektedir” denildi.

“CARİ AÇIK İÇİN MUCİZE TAKTİK”

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, konuya ilişkin Twitter’dan yaptığı açıklamada “fiilen ithalat yasağı” getirildiğini, Nisan’da cari açığın bu şekilde azaltılmaya çalışıldığını dile getirdi.

Damattan ihracatın ithalatı karşılama oranı ve cari açık için mucize taktik!!! İhracat %47 düşünce, 1 Mayıs'a kadar gümrük işlemlerini durdurarak fiilen ithalat yasağı! Yani nisanın son haftasındaki veriler mayısa işlenecek! Doktor olsa tansiyonu ölçmeyerek düşürecek… — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 27, 2020

NİSAN’IN İLK YARISINDA İHRACAT YÜZDE 40 DÜŞTÜ

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri'nin (İTKİB) Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) kayıtlarından aktardığı verilere göre, 1-15 Nisan döneminde Türkiye'nin altın hariç toplam ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39,9 gerileyerek 4 milyar 57 milyon dolar oldu.

İhracattaki bir numaralı sektör olan otomotivdeki ihracat düşüşü yüzde 72,3’e ulaştı.