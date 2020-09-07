Gümüş böcekler: Nakit sistemi çökmek üzere

Corona virüsü sırasında insanlar altına yöneldi ve fiyatları bir anda arttı. Ancak talep gören değerli tek maden altın olmadı. Gümüş fiyatları da bu yıl hızla tırmandı ve yüzde 51 yükseldi. Bloomberg'de yer alan habere göre gümüş yatırımcıları, bu değerli madenin fiyatının daha da artacağına emin.

Bu metale, tipik yatırımcıların gösterdiği ilgiden çok daha fazla heves duyanlara ‘gümüş böcek' deniyor. ‘Böcekler'e göre eşi görülmemiş parasal genişleme politikasının sonunda nakit sistemi çökebilir. Bu durumda çok sevdikleri gümüşün yeniden para birimi olarak kullanılacağını düşünüyorlar. Bu nedenle altından daha ucuz olan ‘kuzeni' gümüşün değerlenmeye devam edeceğine inanıyorlar.

'20 YILDIR BİR TEPENİN ÜZERİNDE DİKİLİP EL SALLIYORUM' Londra'daki 1 milyar dolarlık Merian Altın ve Gümüş Fonu'nun yöneticisi Ned Naylor-Leyland da kendisini ‘gümüş böcek' olarak tanımlıyor. Naylor-Leyland, “2002'den beri mevcut para sisteminin kaçınılmaz ölümünü bekliyorum. Son 20 yıldır bir tepenin üzerinde dikilip el sallıyorum. Birden bire insanlar beni gösterip ‘Bu adam bir dahi' demeye başladı” ifadelerini kullandı.

‘GÜMÜŞ BÖCEKLER'İN ATALARI: SİLVERİTE’LER

‘Gümüş böcekler' yeni değil. ABD'de 1873 Madeni Para Yasası, metali ülkede adeta şeytanlaştırdı. Bu nedenle hükümete sert tepki gösteren, yolsuzluk suçlamaları yönelten gümüş savunucuları ortaya çıktı. O zamanki adları ‘Silverite'ydi. Onlara göre gümüş, altınla birlikte parasal standart olmaya devam etmeliydi.

En kötü şöhretli silveriteler, Teksaslı petrol milyarderinin üç oğlu olan Hunt kardeşlerdi. Hunt kardeşler, enflasyon korkusu ve metali servet deposu olarak gördükleri için 200 milyon ons gümüş stoklayarak 1980'de küresel pazarı köşeye sıkıştırdı. Fiyatlar 49,45 dolara kadar çıktı ancak sonrasında 11 doların altına düştü.

ÇOK DAHA FAZLA DEĞERLENECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORLAR

Gümüş şimdi bir kez daha sahnede. Olağanüstü bir yıl yaşıyor ve neredeyse altının iki katı fazla getiri sağladı. Doların zayıflaması, jeopolitik tansiyonun yükselmesi ve gelirlerin düşmesi yatırımcıların bu değerli metali güvenli bir sığınak olarak görmesine neden oldu.

Ancak şu ana kadar yaşanan artış bile çok daha fazlasını bekleyen ‘gümüş böcekler' için hiçbir şey! Çünkü onlara göre çok daha fazla insan, devlet tarafından basılan paranın değerine olan inancını yitirecek.

‘BU ADAMLAR 50 YILDIR SİSTEMİN ÇÖKMESİNİ BEKLİYOR'

Yine de herkes ‘gümüş böcekler' ile aynı fikirde değil. New York merkezli emtia araştırma şirketi CPM Group'un genel müdürü Jeffrey Christian konuyla ilgili olarak, “Bu hikayeyi daha önce de duydum. Bu adamlar mevcut küresel finans sisteminin çöküşünü 40-50 yıldır bekliyorlar. Ne yaparsanız yapın, dünyaya yanlış baktıklarını düşünmelerini sağlayamazsınız” ifadelerini kullandı.

Gümüşte yaşanan artışın, üretimdeki yetersizlikten kaynaklandığını düşünenler var. Fanatik ‘gümüş böcekler' sadece fiziki gümüşe yatırım yapıyor. Salgın nedeniyle üretimi düşüren rafineriler, bayilerden gelen talebi karşılayamıyor. Bunun bir nedeni de gümüşün altından daha değersiz olması ve yatırım yapmaya değecek miktarda üretiminin daha fazla emek istemesi.

BORSADAKİ TALEP DE YÜKSELDİ

Ayrıca salgın nedeniyle rafineriler bir süre kapalıydı. Bu süreçte tüm değerli madenlerin fiyatları zaten arttı. Singapur merkezli Silver Bullion Pte'nin kurucusu Gregor Gregersen, piyasada yaşanan kıtlık nedeniyle American Eagle ve Maple Leaf madeni paralarının bile iki katı fiyata alıcı bulduğunu söyledi.

‘Gümüş böcekler'in aksine gümüşe fiziksel olarak değil, dijital olarak yatırım yapanların oranı da bir hayli fazla. Bu yıl borsaya 8 bin 800 tondan fazla metal eklendi. Dijital ortamda hisse ve değerli maden alışverişi yapılmasını sağlayan mobil uygulama Robinhood'da da gümüşe büyük bir talep oldu. Uygulama, 13 Ağustos'ta verileri yayınlamayı durdurana kadar, gümüşe yatırım yapan kullanıcıların sayısı bir önceki aya oranla iki katından fazlaydı.

‘GÜMÜŞ BÖCEKLER'E GÖRE FONLAR, BANKALARIN BİR OYUNU!

Gelenekselci ‘gümüş böcekler'e göre dijital gümüş, telefon ekranındaki rakamlardan ibaret. Onların düşüncesi, bu fonların var olmayan metal tarafından desteklendiği ve bankalar tarafından yatırımcı talebini emmek ve fiyatları azaltmak için tasarlanmış birer araç olduğu yönünde.

Kurucusu olduğu Gold Arrow Capital Management'tan 2011'de gümüşe yatırım yapmak için istifa eden Gijsbert Groenewegen, “Bu pazarda önemli olan tek şey yatırımınızın fiziksel ve sizin mülkiyetinizde olmasıdır” görüşünde.