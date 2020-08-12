Gümüş fiyatları düştü mü? Kapalıçarşı gümüş alım satımı kaç paradan yapılıyor?

Yatırım amaçlı olarak değerlendirilmeye başlayan emtialardan biri olan gümüş fiyatları, bugün altın ile birlikte düşüş gösterdi. Geçtiğimiz hafta cuma günü 6.88'e kadar çıkan gümüş fiyatları, hafta başında başladığı düşüşüne bugün de devam etti.

GÜMÜŞ FİYATLARI KAÇ PARA?

Gram gümüş alış fiyatı bugün güne 5,64 liradan düşey seviyede başladı. Gram gümüş satış fiyatı da güne düşey yönde başlayarak 5,66 liradan işlem görüyor.

GÜMÜŞ ALIŞ FİYATI: 5,64 lira

GÜMÜŞ SATIŞ FİYATI: 5,66 lira

GÜMÜŞÜN KULLANIM ALANLARI

Gümüşün kullanıldığı alanları sıralayacak olursak; fotoğraf sanayii, elektronik para imali, süs eşyası ve takı yapımı ,alaşımlar, dişçilktir. Ayrıca, yapay yağmur yağdırmakta, ayna sırlarının yapımında, bilgisayar röle kontaklarında, pil yapımında da kullanılmaktadır.Gümüş elektriği çok iyi geçirdiğinden ve kolayca tel haline geldiğinden, elektrik teli olarak kullanılmaktaydı. Fakat nadir bulunması ve kıymeti dolayısıyla, artık bu amaçla kullanılmamaktadır. Bugün daha ziyade süs eşyası üretiminde, ayna yapımında, fotoğrafçılıkta, bazı ilaçlar ve alaşımların hazırlanmasında kullanılır. Bazı gümüş paralar, %90 gümüş, %10 bakır alaşımından yapılmıştır. Gümüş eşyada (%92,5 gümüş + %7,5 bakır) kullanılır.

Saf gümüş, aynı zamanda asetik asit, boyalar ve fotoğraf maddeleri elde etmede de kullanılır. Keza toz halinde gümüş, cam ve ahşabı elektrik iletkeni yapmak için yeni seramik tipi kaplama işlerinde kullanılmaktadır.

Gümüş zeolitler, acil durumlarda, deniz suyundan içilebilir su elde etmek için kullanılabilmektedir.