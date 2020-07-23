Gümüş fiyatlarında büyük artış! Uzmanlar ne diyor?

Merkez Bankaları’nın corona virüsü etkilerini azaltmak için parasal genişlemeye gitmesi yatırımcıları güvenli liman arayışına yönlendirdi. Buna bağlı olarak altın fiyatları son dönemde rekor seviyelere çıkarken, altın ile birlikte gümüş de fiyatı en çok yükselen değerli madenler arasında.

Değerli metallere yönelik alım dalgasıyla, yüzde 8.0 yükselerek ons başına 23 doları da aşan gümüş fiyatları bu düzeyi en son 2013 yılı Ekim ayında görmüştü. Gümüşün onsu şu an 22.8 dolar seviyesinde.

Güvenli liman arayışıyla hızla artan talebin etkisiyle spot piyasalardaki fiyatı bir haftada yüzde 17.92 yükselen gümüşün yıl başından bu yana kazancı da yüzde 28.15’i buldu.

Gümüş fiyatları iç piyasada da gram başına 5.0 liranın üzerine yükseldi; 13 Temmuz’da gram başına 4.20 lira olan gümüş, dış piyasalardaki artışlara paralel olarak 5.06 liraya kadar çıktı.

TÖZGE: 26 DOLARI HEDEFLEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM

Ata Yatırım Direktörü Cem Tözge konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Son zamanların en gözde yatırım araçlarının altın ve gümüş olmaya devam ettiğini belirten Cem Tözge, “Global düşük faiz ortamı ve bol likiditenin yanı sıra ABD'de artmaya devam eden vaka sayılarının yarattığı belirsizlik güvenli liman konumundaki altını ön plana çıkarmaya devam ediyor. Buna bağlı olarak ABD'de ETF'lerin hem koruma amaçlı hem de spekülatif amaçlı altın talebi devam ediyor. Altın yükselirken beraberinde gümüşü de hızlı bir şekilde yukarı çekiyor.” dedi.

Altına kıyasla geri kalan gümüşün son 1 ayda bu açığı hızlı bir şekilde kapatarak yüzde 30’a yakın yükseliş gerçekleştirdiğini belirten Tözge, “Altından farklı olarak endüstriyel alanda da kullanılan gümüş yeşil ekonomi daha fazla gündeme geldikçe ön plana çıkacak gibi durmakta. Yaşanan son sert yükseliş sonrası küçük bir düzeltme olası olsa da gümüşün 26 doları hedeflediğini düşünmekteyim. Ons altın için yeni hareket aralığı 1.850–1.900 dolar olarak gözükmekte.” açıklamasında bulundu.

YILDIRIMTÜRK: ALTINDAN KAYNAKLI

İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Derneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk de konu hakkında sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulundu.

Gümüş fiyatlarında yaşanan artışı çok sağlıklı görmediğini belirten Yıldırımtürk, “Gümüş fiyatları çok uzun süre 28 dolar seviyesinde kaldı. 34 dolar seviyesinden buralara inmişti ve alım fırsatı olarak görüldü ancak daha sonra 15 dolara kadar geriledi. Gümüşte yaşanan bu yükseliş altın fiyatlarında yaşanan artıştan kaynaklı” dedi.

Sadece gümüşün değil aynı zamanda platin, paladyum ve demir fiyatlarının da yükseldiğini belirten Yıldırımürk, “Ortamda çok fazla likidite var. Bütün yatırım araçları bundan etkileniyor. Altın 1.890 dolar olduktan sonra gümüşün 23 dolara çıkmasının çok da bir önemi yok. Altın gerilerse gümüş de geriler.” açıklamasında bulundu.