Güncel altın fiyatları 13 Ocak: Çeyrek ve gram altın haftaya nasıl başladı?

Altın fiyatları haftasonu da yatırımcıların gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 293 lira oldu, yarım altın ise 958,93 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatları son durum ne? İşte, altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 13 OCAK

Çeyrek altın: 479,63 Lira

Yarım altın: 958,93 Lira

Gram altın: 293,69 Lira

Cumhuriyet altını: 1.973,00 Lira

ALTIN GEÇEN HAFTAYI NASIL KAPATTI?

İstanbul Kapalıçarşı'da 293 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 293,20 liradan, bin 931 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 952 liradan, 267 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 271 liradan, bin 887 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 907 liradan, 943 liradan alınan Yarım Ziynet 953 liradan ve 472 liradan alınan Çeyrek Ziynet 482 liradan satıldı.