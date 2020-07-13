Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın 656 TL olarak haftaya başladı

Yeni haftanın ilk gününde altın fiyatlarındaki güncel değişimler merak ediliyor. Vatandaşlar, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarını öğrenmek istiyor. Yeni haftanın ilk gününde çeyrek altın, 656.5 TL olarak piyasada işlem görmeye başladı. İşte 13 Temmuz güncel altın fiyatları…

08:21 -
Haberler Ekonomi
Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın 656 TL olarak haftaya başladı

Altın fiyatları, hem dünyadaki hem de Türkiye'de son dakika gelişmelerine göre anlık olarak fiyatları değişim gösterebiliyor. Yatırımlarını altın alarak korumak isteyen vatandaşlar, altın fiyatlarındaki değişimden haberdar olmak istiyor. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 13 TEMMUZ PAZARTESİ

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 398,15

Satış: 398,23

ÇEYREK ALTIN FİYAT

Alış: 647,50

Satış: 656,40

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.295,30

Satış: 1.311,50

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.590,60

Satış: 2.612,90

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ


ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.

İLGİLİ HABER14 bin liraya altın işlemeli maske!14 bin liraya altın işlemeli maske!
Altın altın fiyatları çeyrek altın düğün Kahramanmaraş son dakika sudan Türkiye
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more