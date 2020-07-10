Güncel altın fiyatları: Çeyrek altın kaç para oldu?

Altın fiyatları, internette en çok aratılan konuların başında geliyor. Yatırımlarını altın alarak muhafaza etmek isteyen vatandaşlar, güncel altın fiyatlarını merak ediyor. İşte 10 Temmuz Cuma günü altın fiyatlarında son durum…

ALTIN FİYATLARI 10 TEMMUZ CUMA

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 397,29

Satış: 397,46

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 645,20

Satış: 654,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.290,20

Satış: 1.306,40

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.580,50

Satış: 2.601,80

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ALTIN NEDEN DEĞERLİ?

Altının geleneksel değerinin oluşmasında, az bulunmasından veya zor elde edilmesinden ziyade tabiatta katıksız, saf halde bulunması, dövülerek biçimlendirilebilmesi, havadan ve sudan etkilenmemesi, yani paslanmaması, kararmaması ve donuklaşmaması etkilidir. Bu sayede altın tarih boyunca çok güvenilir bir değer ölçüsü olarak kabul edilmiştir. Tüm bunların dışında altını altın yapan diğer önemli özellikler olarak, sadece klorik ve nitrik asit karışımında (halk arasında altın suyu olarak bilinen) erimesi ve bunun dışında hiçbir asitten etkilenmemesi, kendi hacmindeki sudan 19 kere daha ağır olmasına rağmen çok yumuşak olduğundan kolayca işlenebilir ve inceltilebilir olması gösterilebilir.