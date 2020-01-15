Güncel altın fiyatları: Gram altın fiyatı bugün ne kadar oldu?

Yatırımcıların en çok tercih ettiği gram ve çeyrek altın fiyatları haberimizde. Piyasaların kapanışına yakın gram altın fiyatı 294 lira seviyelerinden işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 479 lirayı gördü. İşte altın çeşitlerinin en güncel fiyatları ve detaylar.

GRAM ALTIN NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 294,40 lira oldu. İstanbul Kapalıçarşı'da 294,20 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 294,40 liradan, bin 939 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 960 liradan, 268 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 272 liradan, bin 895 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet bin 915 liradan, 948 liradan alınan Yarım Ziynet 958 liradan ve 474 liradan alınan Çeyrek Ziynet 479 liradan satılıyor. Altın yüzde 0.36 artışla 1,552.70 dolara yükseldi.

EMTİA PİYASALARI

OPEC petrol talep artışı revizyonu sonrası petrol fiyatları ekside: Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü´nden (OPEC) gelen petrol talebi büyümesi revizyonu sonrası, ABD-Çin ticaret anlaşması imza töreni beklenirken petrol fiyatları düştü. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) küresel petrol talebi büyümesinin 2020´de günlük 1.22 milyon varil artacağını öngörüyor. OPEC´in aylık raporunda günde 0.14 milyon varil olan 2020 yılı küresel petrol talebi artışı beklentisini revize ederek günlük 1.22 milyon varile çıkarırken, bunun yanında petrol 2019 için petrol talebi büyüme beklentisi de günlük 0.05 milyon varil düşüşle 0.93 milyon varile indi. Yatırımcılar, Beyaz Saray´da imzalanacak olan ticaret anlaşmasını beklerken, Türkiye´de petrol fiyatlarını belirlemede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.33 düşüşle 64.28 dolara, ABD hafif petrol üde 0.29 düşüşle 58.06 dolara geriledi.

Platin yüzde 2.0 artışla 2,004.52 dolara ulaşarak son 22 ayın en yüksek düzeyini görürken, ABD´nin Çin tarifelerinin devam edeceği açıklaması sonrası, değerli metallerde artış görüldü:

– gümüş yüzde 0.92 artışla 17.905 dolara,

– altın yüzde 0.60 artışla 1,553.90 dolara,

– bakır yüzde 0.96 düşüşle 2.846 dolara,

– platin yüzde 3.06 artışla 1,017.80 dolara,

– paladyum yüzde 1.27 artışla 2,150 dolarda hareket ediyor.

İç piyasada ise gram altın fiyatı 293 liraya, çeyrek altın 480 liraya ve Cumhuriyet altını da 1,987 liraya yükseldi.

PİYASALARDA SON DURUM

ABD-Çin ticaret anlaşması öncesi Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün ortasında yüzde 0.54 düşüşle 120 bin 763 puanda, dolar 5.89 lirada hareket ediyor. ABD ve Çin´in imzalaması beklenen ticaret anlaşması öncesi güne yüzde 0.16 düşüşle 121 bin 232 puanda başlayan BİST100, en düşük 120 bin 442 puanı ve en yüksek 121 bin 804 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerinde yüzde 0.54 düşüşle 120 bin 763 puanda.

BİST Bankacılık Endeksi de, güne yüzde 0.70 düşüşle başladıktan sonra 175 bin 308 puanda açıldıktan sonra en düşük 173 bin 878 puanı ve en yüksek 176 bin 788 puanı gördü, gün ortasında ise yüzde 0.68 düşüşle 174 bin 648 puanda seyrediyor.

Tahvil bono piyasasında da 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi yüzde 0.45 düşüşle yüzde 11.09´a gerilerken, iki yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi ise değişmeyerek yüzde 10.55 düzeyinde.

Gün ortası işlemlerinde;

– dolar en düşük 5.8763 lira ve en yüksek 5.9002 lirayı gördükten sonra 5.89.590 lira aralığında,

– euro en düşük 6.5414 lira ve en yüksek 5.5650 lirayı gördükten sonra 6.56-6.57 lira aralığında,

– sterlin de en düşük 7.6559 lira ve en yüksek 7.6810 lirayı gördükten sonra 7.66-7.67 lira aralığında işlem görüyor.

Türkiye genelinde 2019 yılında konut satışları yüzde 1.9 azalarak 1 milyon 349 bin adete gerilerken, aynı dönemde ipotekli konut satışları yüzde 20.1 artışla 333 bin adete yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2019 yılında ipotekli satışların payı yüzde 24.7 düzeyine çıktı. Türkiye’de 2019 yılında ilk el konut satışı 512 bin, ikinci el konut satışı ise 837 bin adet olarak gerçekleşti ve böylece ilk el konut satış oranı yüzde 37.9, ikinci el konut satış oranı yüzde 62.1 oldu.