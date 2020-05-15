Güncel altın fiyatları kaç para? Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları…

Son zamanlarda hem dünyada hem de Türkiye'de yaşanan gelişmeler sonrası altın fiyatları sürekli olarak değişim gösteriyor. Vatandaşlar altın fiyatlarının kaç para olduğu merak ediyor. İşte 15 Mayıs günün güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 15 MAYIS

Çeyrek altın: 630 Lira

Yarım altın: bin 262 Lira

Gram altın: 384 Lira

Cumhuriyet altını: 2 bin 515 Lira

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ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1– Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2– Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3- Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4- Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5- Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri,

6– Merkez bankalarının para politikaları,

7– Reel faiz hadleri,

8- Enflasyon oranları,

9– Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10– Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11– Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12- Spekülatif amaçlı işlemler,

13– ABD Doları'nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.