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Güncel altın fiyatları ne durumda? 19 Haziran altın fiyatları…

Dünyada yaşanan gelişmelere paralele olarak artan veya azalan altın fiyatları, yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Altın fiyatları yatırımcının gündeminin ilk sıralarında yer almaya devam ediyor. Altının gram fiyatı bugün 380 TL dolaylarında işlem görüyor...

08:17 -
Haberler Ekonomi
Güncel altın fiyatları ne durumda? 19 Haziran altın fiyatları…

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 380 lira oldu. Yatırımcıların sığındığı güvenli liman olan altın, son yaşanan virüs salgınına ve diğer gelişmelere bağlı olarak ara ara yükseliş yaşıyor. İşte güncel altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 19 HAZİRAN

Çeyrek altın: 625,80 Lira

Yarım altın: 1.250,20Lira

Gram altın: 380,89 Lira

Cumhuriyet altın: 2.492,90 lira

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ALTIN FİYATINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Altın üretim ve yatırım amaçlı kullanılan aynı zamanda da uluslararası piyasalarda işlem gören bir yatırım aracıdır. Altının fiyatını etkileyen faktörler, altının arz ve talebini etkileyen faktörlerdir. Bunlar ise;

1– Mücevher talebi başta olmak üzere altına olan endüstriyel talep,

2– Madencilik şirketlerinin altın çıkarma maliyetleri,

3– Altın arz ve talebinde ağırlıkları yüksek olan ülkelerin jeopolitik durumları,

4– Petrol ve diğer emtiaların fiyatları,

5– Merkez bankalarının altın alış ve satış işlemleri

6– Merkez bankalarının para politikaları,

7– Reel faiz hadleri,

8– Enflasyon oranları,

9– Dünya ekonomilerinin büyüme hızları,

10– Altın üreticilerinin hedging işlemleri,

11– Altının işlem gördüğü vadeli piyasalardaki kısa ve uzun pozisyon miktarı,

12– Spekülatif amaçlı işlemler,

13– ABD Doları’nın diğer para birimleri karşısındaki değeridir.

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