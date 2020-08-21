Güncel altın fiyatları son durum: Çeyrek altın ve gram altın düştü mü?

Geçtiğimiz haftalarda tarihi zirvesini gören altın fiyatları, Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) aldığı kararla düşüşe geçmişti. 21 Ağustos Cuma günü, saat 16.03 itibariyle Kapalıçarşı altın fiyatları haberimizde…

ALTIN FİYATLARI 21 AĞUSTOS

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 455,14

Satış: 455,25

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 737,00

Satış: 749,50

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 1.468,60

Satış: 1.499,80

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 2.939,00

Satış: 2.992,40

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ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Fed'in ekonomiye ilişkin olumlu olmayan beklentileri altın fiyatlarında da büyük düşüşe sebep oldu.

Ons altının fiyatı 2000 dolar seviyesinden 1925 dolara kadar düştükten sonra 1950 dolar seviyesinde dengelendi. Altın geçen günlerde Rusya'nın ‘aşı bulundu' açıklamasını yaptıktan sonra da bir miktar gerilemişti.