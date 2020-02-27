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Güncel altın fiyatları… Virüs çeyrek ve gram altın fiyatlarını etkiliyor!

Corona virüsü salgınının Çin´in dışında birçok ülkeye sıçraması nedeniyle küresel ekonomik büyümeye etki edebileceği endişesi ile yatırımcılar altına yöneldi. İşte küresel endişelerle artan çeyrek ve gram altın fiyatları ve güncel gelişmeler...

07:29 -
Haberler Ekonomi
Güncel altın fiyatları… Virüs çeyrek ve gram altın fiyatlarını etkiliyor!

Altın fiyatları ABD´nin salgın endişelerini artırmasının ardından düşerken petrol fiyatları da geriledi. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 27 ŞUBAT

Çeyrek altın: 529,59 Lira

Yarım altın: 1.059,19 Lira

Gram altın: 327,04 Lira

Cumhuriyet altını: 2.179,00 Lira

Altın fiyatları 7 Şubat: Gram ve çeyrek altın küresel gelişmelerle hareketlendi…

KÜRESEL PİYASALAR ENDİŞELİ

Çin´in Vuhan şehrinde ortaya çıkan corona virüsü 19 salgını sebebiyle 3,000´e yakın kişi hayatını kaybederken, salgından etkilenenlerin sayısı da 80,000´e yaklaştı.

ABD´de bulunan Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri salgının tüm ülkede yayılabileceği ihtimaline karşı ABD´lileri uyarmıştı.

Petrol fiyatları artan corona virüsü endişesiyle  gün içinde yüzde 2.0´den fazla gerileyerek 2019´un başından bu yana en düşük seviyeye düştü.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye’de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü yüzde 0.96 düşerek 54.42 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 0.48 düşüşle 49.66 dolardan işlem görüyor.

Küresel emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 2.10 düşüşle 17.81 dolardan,

– altın, yüzde 1.13  düşüşle 1,631.20 dolardan,

– bakır, yüzde 0.39 düşüşle 2.56 dolardan,

– platin, yüzde 1.90 düşüşle 914.60 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.53 düşüşle 2,633.70 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 323 liraya, çeyrek altın 529 liraya, Cumhuriyet altını da 2,188 liraya yükseldi.

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