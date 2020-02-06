Güncel gram ve çeyrek altın fiyatları… Altın fiyatlarında hareket var mı?

Ekonomide yaşanan gelişmelerle beraber altın fiyatlarındaki dalgalanmalar da devam ediyor. Güvenli liman altında fiyatların son durumu her gün merak konusu oluyor. Özellikle küresel piyasalarda Çin’deki salgının etkilediği altın fiyatları haberimizde…

ALTIN FİYATLARI 6 ŞUBAT

Gram altın: 298,92 Lira

Çeyrek altın: 489,67 Lira

Yarım altın: 979,53 Lira

Cumhuriyet altını: 2.012,00 Lira

KÜRESEL PİYASALARDA SON DURUM

Küresel piyasalarda hisse senetleri ve petrol fiyatları, Birleşik Krallık Imperial College London´da bilim insanlarının coronavirüs için 14 gün içerisinde aşı geliştirebileceklerini açıklamalarının ardından yükseldi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Sağlık Komisyonu Coronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısının 500´e yaklaşığı ve 24 bin 324 kişinin virüsten etkilendiği bildirmişti.

Küresel Emtia piyasalarında;

– gümüş, yüzde 0.39 artışla 17.63 dolardan,

– altın, yüzde 0.25 artışla 1,559.50 dolardan,

– bakır, yüzde 1.49 artışla 2.58 dolardan,

– platin, yüzde 1.13 artışla 977.00 dolardan ve

– paladyum yüzde 0.09 artışla 2,337.80 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 299 liraya, çeyrek altın 489 liraya, Cumhuriyet altını da 2,024 liraya yükseldi.