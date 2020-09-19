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Gürer: “Esnafa yeteri kadar sahip çıkılmadı”

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, kutlanmakta olan Ahilik Kültürü Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, yaşanan pandemi süreci ve ekonomik krizin, esnaf ve sanatkârları derinden etkilediğini söyledi.

Mehmet SERBES
06:00 -
Haberler Ekonomi
Gürer: “Esnafa yeteri kadar sahip çıkılmadı”

Ekonominin temel taşlarını oluşturan esnaf ve sanatkârların yaşadığı sorunların tüm sektörlere sirayet ettiğini belirten Gürer, “Bir yandan pandemiyle diğer yandan da ekonomik krizlerle mücadele eden esnafa sahip çıkılmaması halinde, ileride daha da büyümesi muhtemel ekonomik krizin faturası toplumun tüm kesimlerine çıkabilir” uyarısında bulundu.

Ömer Fethi Gürer

BORÇ FAİZLERİ SİLİNSİN

Pandemi sürecinin uzaması da dikkate alınarak, esnaf ve sanatkârlara ek kredilerin verilmesi, Bağkur prim borçları ve kredi borçlarının faizlerinin silinerek ötelenmesi gerektiğine işaret eden Gürer, “Borçlarının faizlerinin silinerek ertelenmesi, yeni kredilerin verilmesi gibi desteklemeler mutlaka yapılmalıdır” diye konuştu.

Son güncelleme: 01:40 19.09.2020
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