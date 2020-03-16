‘Güvenli liman’ı da corona vurdu

Corona virüsü salgını nedeniyle riskli varlıklardan kaçan yatırımcıların “güvenli liman” olarak gördüğü altında da fiyat düşüşü yaşanıyor.

Geçen hafta 1700 dolara dayanan altının ons fiyatı, bugün 1500 doların altına gerileyerek 1459 dolara kadar geriledi.

TL cinsinden fiyat düşüşü ise, dolar/TL kurundaki artıştan dolayı daha sınırlı oldu. Geçen hafta 340 TL’ye kadar yükselen altının gram fiyatı, bugün 300 TL’ye kadar geriledi.

“ALTIN SAVAŞ ÖNCESİ YÜKSELİR, SAVAŞTA DÜŞER

Sozcu.com.tr'ye konuşan İstanbul Mücevherciler Kuyumcular ve Sarraflar Deneği Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Yıldırımtürk, tüm dünyada corona virüsünün ekonomik faaliyete ve finansal piyasalara olumsuz etkisiyle birlikte nakit ihtiyacının arttığını, bu nedenle de nakit ihtiyacını karşılamak için yapılan altın satışlarının fiyat düşüşünde etkili olduğunu söyledi.

“Savaş öncesinde artan altın fiyatları, savaş başlayınca düşer, çünkü savaş zamanı eldeki birikimlerle harcama yapılır” diyen Yıldırımtürk, şu an yaşananın da bir tür biyolojik savaş olduğunu dile getirdi.

ABD Merkez Bankası’nın (FED) faizleri sıfıra çekmesi, 700 milyar dolarlık parasal genişleme adımı atması ve diğer merkez bankalarıyla birlikte piyasaların dolar likidite ihtiyacını karşılamak üzere işbirliğine gitmesi gibi önlemleri hatırlatan Yıldırımtürk, “Normal bir dönemde bu adımlarla altının fiyatı 1700 dolara çıkardı ancak normal bir dönemde değiliz” ifadelerini kullandı.