Hacettepe Üniversitesi sözleşmeli personel ilanı yayımlandı! İşte başvuru koşulları…

Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr'de yayımlanan Hacettepe Üniversitesi personel alımı ilanında; Hacetepe Üniversitesi tarafından KPSS (B3) grubu puanı esas alınarak, 75 sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL İLANI

BAŞVURU İÇİN ARANILAN GENEL KOŞULLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

3. Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,

4. 01.01.1985 ve sonrası doğumlu olmak,

5. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

6. Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

7. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.

8.Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak,

BAŞVURULAR NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Başvurular elektronik ortamda 06 Nisan – 10 Nisan tarihleri arasında ve mesai saatleri içerisinde (08:00-17:00) kabul edilecektir..

Lisans mezunları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018 yılında yapılan KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için 2018 yılı KPSS P-93 puan türüne bakılacaktır. Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS şartı aranmamaktadır.

BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacaktır.