Hakan Agro’dan 175 bin tonluk ihale

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) yılın ilk üç ayında gerçekleştirdiği buğday alımı Nisan ayında da devam etti. Uluslararası boyuta taşınan ihalede toplam 250 bin ton ithal ekmeklik buğday alımı için dünya tarım ve gıda sektörlerine yön veren firmalar kıyasıya rekabet etti. İhale sonucunda Hakan Agro, 250 bin ton ekmeklik buğdayın 175 bin tonunu TMO'ya tedariğini ve lojistiğini sağlamaya hak kazandı.

İhale için özel olarak hazırlandıklarını belirten Hakan Agro Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bahçeci, “Bakliyat, hububat, süt ürünleri ve tavuk portföyümüz ile de dünyanın 6 kıtasında faaliyet gösteriyoruz. Yıllık toplam 6 milyon ton ticaret hacmine sahibiz. TMO'nun buğday ihalesini bu anlamda çok dikkate aldık ve iyi hazırlandık.” dedi.

Hakan Agro ihalesini kazandığı toplam 175 bin ton buğdayın 25 bin tonunu Derince, 50 bin tonunu Mersin, 30 bin tonunu İzmir, 25 bin tonunu Bandırma, 25 bin tonunu Tekirdağ ve 20 bin tonunu Trabzon limanlarına teslimini gerçekleştirecek.

Hakan Bahçeci, Birleşmiş Milletlere bağlı faaliyet gösteren gıda yardım kuruluşları ve Mısır, Tunus, Cezayir gibi pek çok ülkenin gıda temini konusunda çözüm ortağı olduklarını belirtti. Hakan Bahçeci sözlerine şöyle devam etti: “küresel salgında anavatanımızın ihtiyaçları birinci önceliğimiz, Türkiye'nin gıda arz güvenliğini sağlamak için küresel ilişki ağımızda fırsatları değerlendirip, mümkün olan en uygun koşullarda ülkemizin temel gıda ürünlerini temin etmesine gayret ediyoruz.”