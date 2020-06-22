Borsada Berman hareketi… Halkbank hisseleri yükselişte

Halkbank hisseleri ve dolar cinsi tahvilleri, ABD’de görülen Halkbank davasına bakan savcı Geoffrey Berman’ın görevden ayrılmasının, banka için olumlu algılanmasıyla sert yükselişle haftaya başladı.

Berman aralarında Halkbank’ın İran yaptırımlarını ihlal etmekle suçlandığı dava dahil olmak üzere tanınmış kişi ve kurumlar hakkında soruşturmalar yürüten New York Güney Bölgesi başsavcısı olarak görev yapıyordu.

ABD’de bankacılık suçları ve tanınmış kişiler aleyhine soruşturmaları yürüten ve ülkenin en önemli savcılık makamlarından biri olarak görülen New York Güney Bölgesi başsavcısı Geoffrey Berman Cuma günü görevden alındı.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından görevden alındığı bildirilen Berman yerine biri atanana kadar yine Berman tarafından halef olarak belirlenmiş savcı Audrey Strauss görev yapacak.

BANKACILIK ENDEKSİ DE YUKARIDA

Halkbank hisseleri %9’a kadar yükselmesinin ardından saat 11:37’de %6.38 yükselişle 6.50 liradan işlem görüyordu. Aynı saatte bankacılık endeksi de %3.5 yukarıda.

Halkbank’ın 2021 Temmuz vadeli dolar cinsi tahvillerinin fiyatı da savcının görevden ayrılmasının ardından 3 ayın en sert yükselişini kaydetti.

Bir bankacılık analisti, piyasanın görevden almayı Halkbank açısından olumlu algıladığını belirterek, “Piyasa biraz iyimser olmak istiyor, görevden almayı da Halkbank’a yönelik pozitif algıyla fiyatladı” dedi. (REUTERS)

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