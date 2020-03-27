Halkbank kredisi kafaları karıştırdı!

Halkbank'ın 25 bin TL nakdi, 25 bin TL'de kredi kartı üzerinden kullanım yaptırdığı Esnaf Destek Paketi'nden faydalanmak için vatandaşlar bankanın yolunu tuttu.

Esnaf, Halkbank'a gittiğinde ise 25 bin TL'lik krediyi kullanmak için pek çok koşulu yerine getirmeleri gerektiğini öğrendi. Bunun üzerine esnaflar sosyal medyadan tepkilerini dile getirdi.

Vatandaşların sosyal medyada paylaştığı kredi için gerekli evrak listesi tablosunda Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifleri (ESKKK), KOSGEB gibi kurumlardan kredi kullanmamış olma şartı, SGK veya Vergi dairesine borcu bulunmama şartı veya araç rehni gibi pek çok madde bulunuyor.

Sosyal medya paylaşımlarında farklı Halkbank şubelerinden vatandaşlara farklı evrak ve şart listesi tablosu verildiği de görüldü. Halkbank'tan sozcu.com.tr'ye yapılan açıklamada ise daha önce KOSGEB kredisi kullanmış olmanın yeni krediden faydalanmaya sıkıntı teşkil etmediği belirtildi.Banka aynı zamanda kredi taleplerinde SGK; Vergi Dairesi, İcra Dairesi vb. bilgi ve belgelerin istenmeyeceğini açıkladı.

İŞTE KREDİ KULLANIMI İÇİN ŞARTLAR VE BELGELER

Halkbank'ın resmi olarak kredi kullanım koşullarıyla ilgili sozcu.com.tr'ye yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

*Daha önce ESKKK kefaletiyle Hazine faiz destekli kredi kullananlardan kredi borcu bitmiş olanlar bankamızca doğrudan, kredi borcu devam edenler ise ortağı olduğu ESKKK kefaletiyle kredi kullanabilmektedir.

*Kredi taleplerinde SGK, Vergi Dairesi, İcra Dairesi vb. bilgi ve belgeler istenmemektedir.

*Kredi notu 1.300 olanlar krediden kolaylıkla faydalanabilir.

*Bu krediden sadece Esnaf ve Sanatkâr Odalarına üye olanlar yararlanabilmektedir.

GEREKLİ BELGELER:

*Başvuru için; Nüfus Cüzdanı fotokopisi ve Vergi Levhası fotokopisi talep edilmektedir.

*Esnaf Oda Kayıt Belgesi ve Esnaf Sicil Tasdiknamesi Şubemiz tarafından Ticaret

*Bakanlığı ESBİS (Esnaf Bilgi Sistemi) ‘den online olarak temin edilebilmektedir.

*Kurumlar Vergi Beyannamesi ve İşletme Hesap Özeti talep edilen belgeler arasında yoktur.

*Kredi açık kredi olarak, kefalet ile veya 10 yaşa kadar araç rehni teminata alınmak sureti ile kullandırılabilmektedir.

*Kredi %50 Hazine ve Maliye Bakanlığı faiz destekli olmak üzere %4,5 faizli, 6 aya kadar ödemesiz dönemli ve 36 aya kadar vadeli olarak kullandırılmaktadır.

*Paraf Esnaf Ticari Kart ürünümüz ile 3 aya kadar ödemesiz dönem, 12 aya kadar vade, 25.000.-TL ‘ye kadar limit imkanı sağlanmaktadır.

Kredi kullanmak isteyen vatandaşlardan yukarıdaki koşullar dışında bir belge veya bilgi istenmesi yönetmeliğe aykırı.

