Halkbank’tan Küçük İşletme Can Suyu Kredisi

Halkbank ‘İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu Kredisi' isimli yeni bir kredi desteği paketi açıkladı.

Açıklanan pakete göre krediden yararlanacak olan firmaların yıllık cirosunun 3 milyon TL'yi aşmaması Sanayi, Ticaret, Sanayi ve Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve Deniz Ticaret Odaları'na kayıtlı olması, iktisadi faaliyetlerine devam etmesi ve firmanın 01.04.2020 tarihinden evvel kurulmuş olması, Esnaf Destek Paketi'nden faydalanmamış olması, iflas, fesih, iflas erteleme, iflas erteleme tedbir ve konkordato kararı olmaması ve aktif takip kaydının bulunmaması gerekiyor.

EN AZ 25 BİN TL

Kredi limiti azami 25 bin TL olacak. Kredi TL işletme kredisi şeklinde kullandırılacak. Kredi vadesi, 6 ay anapara ve faiz ödemesiz dönem olmak üzere toplam 36 ay. Kredi geri ödemeleri, aylık eşit taksitli şekilde yapılacak. Krediye yıllık yüzde 7,50 faiz oranı uygulanacak.